«Теплосеть» вернула тепло в дома на Ярослава Гашека

Бригаде удалось заменить семь метров трубопровода, из которого хлестала горячая вода.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Коммунальная авария случилась на улице Ярослава Гашека в этот четверг. Петербуржцы писали, что улицу заволокло паром. На место прибыла бригада, которая завершила сварочные работы в половину четвертого дня. Постепенно циркуляцию воды восстановили и тепло начало возвращаться в ближайшие здания. Отмечается, что специалистам пришлось заменить семь метров трубопровода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после прорыва у площади Мужества заменили 7,5 метров дефектной трубы. Ремонтные и восстановительные работы на трубопроводе завершились в 00:05 6 февраля.