Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Некоторые граждане США чувствовали себя беженцами во время эвакуации.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем пишет газета The Washington Post. Американцы, с которыми удалось поговорить изданию, отметили, что им не понравилось, как их эвакуировали из Уханя. Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей. Процесс выдался хаотичным, уверены они, и хвалят российские власти, которые не оставили своих в беде.

Напоминаем, что сейчас по миру распространяется опасный коронавирус. Вспышка началась в китайском городе из-за продажи летучих мышей. В результате уже погибли сотни людей, некоторых удалось вылечить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач из Китая, предупредивший о коронавирусе, находится в тяжелом состоянии. Информация о том, что он якобы умер, оказалась ложной. Медики борются за здоровье коллеги.