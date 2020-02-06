Врач из Китая, предупредивший о коронавирусе, находится в тяжелом состоянии

Информация о том, что он якобы умер, оказалась ложной. Медики борются за здоровье коллеги.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает ТАСС. Врач, который один из первых предупредил о вспышке нового коронавирус, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Мужчина подцепил вирус еще 11 января, а уже в начале месяца признался, что он болен.

Напоминаем, что мужчину из-за его заявлений пытались задержать – сотрудники правоохранительных органов требовали перестать распространять пугающую информацию. Позже выяснилось, что врач был прав. Сейчас он в критическом состоянии, но до сих пор жив – несмотря на все публикации в СМИ, в которых сообщается обратное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус. Мужчину сняли с корабля и отвезли в больницу.