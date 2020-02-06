Месси хочет уйти из «Барселоны»

Месси хочет уйти из &#171;Барселоны&#187;
Лионель Месси хочет уйти из клуба. Фото: instagram.com/leomessi

Футболист возмущен критикой бывшего тренера команды Эрнесто Вальверде.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает Gazzetta dello Sport. Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из ФК «Барселоны» после того, как с поста главного тренера ушел Эрнесто Вальверде. Игрок не согласен с критикой спортивного специалиста и даже готов покинуть клуб следом за ним. Также футболист считает, что новый тренер слишком много загружает своих подопечных – Месси жалуется на боли. Ситуация злит именитого футболиста, поэтому он может сделать задуманное уже в конце сезона.

Напоминаем, что Вальверде ушел с поста 14 января. Контракт расторгли по согласию обеих сторон. Новым главным тренером «Барселоны» стал Сетьен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз. Месси в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Испании в составе своего клуба. 36 забитых мячей позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
барселона лионель месси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Продюсер Матвиенко рассказал, почему умирают солисты «Иванушек»
Месси хочет уйти из «Барселоны»
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Кокорин признал, что его будущее зависит только от него
Министр транспорта Карелии будет уволен из-за взяток
Samsung блокирует телевизоры россиян
В Петербурге цыганка напала на полицейского с баллончиком
Готье не считает русских мужчин красивыми