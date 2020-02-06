Месси хочет уйти из «Барселоны»

Футболист возмущен критикой бывшего тренера команды Эрнесто Вальверде.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает Gazzetta dello Sport. Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из ФК «Барселоны» после того, как с поста главного тренера ушел Эрнесто Вальверде. Игрок не согласен с критикой спортивного специалиста и даже готов покинуть клуб следом за ним. Также футболист считает, что новый тренер слишком много загружает своих подопечных – Месси жалуется на боли. Ситуация злит именитого футболиста, поэтому он может сделать задуманное уже в конце сезона.

Напоминаем, что Вальверде ушел с поста 14 января. Контракт расторгли по согласию обеих сторон. Новым главным тренером «Барселоны» стал Сетьен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз. Месси в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Испании в составе своего клуба. 36 забитых мячей позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира.