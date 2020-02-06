Фанаты считают, что Бузова беременна и ждет ребенка

Певица жалуется на плохое самочувствие, а некоторых снимках словно прикрывает живот.

Об этом стало известно 6 февраля. О своем странном самочувствии певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Она заявила, что ей нехорошо и она не понимает, в чем дело. Певица также рассказала, что набрала лишний вес, ей постоянно хочется есть и спать. Сама Бузова думает, что ей просто сложно после отдыха войти в рабочий ритм жизни. Фанаты же предположили, что Бузова ждет ребенка.

В комментариях люди пишут, что Бузовой нужно сделать тест на беременность. Женщины пишут, что во время беременности им тоже хотелось только отдыхать и есть.

«Ты не беременна ли часом, солнышко?»

― спросила одна из пользователей.

Некоторые вспомнили, что грудь Бузовой стала больше, но живот на фото с отпуска был плоским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ида Галич рассказала, почему недолюбливает Ольгу Бузову.