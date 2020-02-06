Ида Галич рассказала, почему недолюбливает Ольгу Бузову

Ида Галич рассказала, почему недолюбливает Ольгу Бузову
Галич раскритиковала Бузову. Фото: https://www.instagram.com/galichida/

Блогер вспомнила одну историю, после которой она разочаровалась в звезде.

Об этом стало известно 5 февраля. Блогер Ида Галич дала интервью телеведущей Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Девушка рассказала, какие у нее претензии к звезде и почему она плохо относится к ней. Ила Галич вспомнила, что однажды она попросила Бузову дать ей интервью, а та притворилась, что у нее проблемы с голосом. После, признается блогер, певица с удовольствием общалась с другими журналистами.

«Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то, что слилась и наврала про голос»,

— пояснила Галич.

Блогер не считает Бузову талантливой – она уверена, что единственный ее талант — это «раскручивать информационные поводы». Также она подчеркнула, что всегда относилась к певице нормально, но ее ложь изменила мнение навсегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову раскритиковали после корпоратива, обвинив в неумении петь.

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