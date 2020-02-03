Бузову раскритиковали после корпоратива, обвинив в неумении петь

Бузова требовала к себе слишком много внимания. Фото: instagram.com/buzova86

Бузова требовала к себе слишком много внимания. Фото: instagram.com/buzova86

Менеджер певицы заверил, что никто не предъявлял претензий – о них пишут только журналисты.

Об этом стало известно 3 февраля. Певица Ольга Бузова вернулась с отпуска и сразу же порадовала поклонников своими выступлениями. Помимо прочего она посетила корпоратив в Ростове-на-Дону. Сама артистка хорошо оценила свой выход на сцену, похваставшись перед подписчиками очередным ярким образом. Зато гости вечеринки остались якобы не очень довольны – они жаловались на фонограмму вместо живого пения, на непопадание в ноты и на отсутствие профессионализма. Такое выступление назвали «позорным», уверяют издания.

«Мы не видели никакой критики, ничего не видели. Это было стандартное корпоративное выступление»,

— заявил Антон Богославский, пишет Nation News.

Также источники уверяли, что певица хотела больших букетов и трансфера на дорогой машине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей.