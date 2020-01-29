Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей

Певица до сих пор отмечает свой день рождения, хотя праздник состоялся еще десять дней назад.

Певица и телеведущая Ольга Бузова спустя неделю отмечает свой день рождения. Сначала она отдыхала в Таиланде с возлюбленным – тот подарил ей дорогой браслет и цветы. Затем звезда вернулась в Москву и отметила особенный день в кругу близких друзей. Поклонники отметили, что Бузова вновь не пригласила на праздник сестру Анну – девушки поссорились еще год назад. К слову, она поздравила певицу и прислала ей букет, Бузова даже поблагодарила ее, но на день рождения не позвала.

После роскошного банкета с живой музыкой, тортом от Рената Агзамова и искусным оформлением телеведущая до сих пор не разобрала все подарки. В «сториз» Бузова хвастается дорогими подарками – в основном девушке презентовали обувь, туфли и кроссовки, сумки и косметику. Также певицу поздравили некоторые фанаты, которые прислали ей коробки с сюрпризами.

Вся квартира певицы заставлены коробками и цветами. Бузова очень любит внимание и невероятно рада поздравлениям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова устроила огненный девичник в Москве без сестры.