Савичева прокомментировала жизнь после ухода от Фадеева

Артистка готовится к выходу нового альбома и ни о чем не жалеет.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает газета «Дни.ру», которой певица Юлия Савичева дала интервью. Артистка рассказала, что альбом выйдет седьмого числа и его она записывала сама, со своей командой, то есть без Максима Фадеева. Савичева не отрицает, что многим обязана своего звездному менеджеру – он «всегда был, есть и будет прежде всего учитель». Она напомнила, что продюсера знает с самого детства, и певица многим ему обязана.

«Вы представляете, что это за человек для меня?»,

— задалась вопросом Савичева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фадеев рассказал, что ссорился с Наргиз из-за критики России. Он уверяет, что ее ненависть к стране была почти что единственным поводом для конфликтов.