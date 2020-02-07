На Выборгском судостроительном заводе на воду спустили траулер «Белое море»

В четверг, 6 февраля, «Выборгский судостроительный завод» провел церемонию спуска на воду серийного рыбопромыслового траулера-процессора КМТ01 «Белое море».
Рыболовецкое судно построили по заказу АО «Архангельский траловый флот», сообщает правительство Ленинградской области. Траулер был заложен два года назад — весной 2018 года.
Предприятие строит четыре крупнотоннажных траулера. Первое судно серии («Норвежское море») спустили на воду прошлой весной. Головное судно будет сдано заказчику в 2020 году.
Траулер предназначены для работы на Северном рыбохозяйственном бассейне.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны «Яков Баляев».