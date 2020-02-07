На Выборгском судостроительном заводе на воду спустили траулер «Белое море»

На Выборгском судостроительном заводе на воду спустили траулер &#171;Белое море&#187;
Спуск на воду траулера. Фото: http://lenobl.ru/

В четверг, 6 февраля, «Выборгский судостроительный завод» провел церемонию спуска на воду серийного рыбопромыслового траулера-процессора КМТ01 «Белое море».

Рыболовецкое судно построили по заказу АО «Архангельский траловый флот», сообщает правительство Ленинградской области. Траулер был заложен два года назад — весной 2018 года.

Предприятие строит четыре крупнотоннажных траулера. Первое судно серии («Норвежское море») спустили на воду прошлой весной. Головное судно будет сдано заказчику в 2020 году.

Траулер предназначены для работы на Северном рыбохозяйственном бассейне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны «Яков Баляев».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборг ленобласть спуск на воду судно траулер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге увеличилось количество белок и лисиц
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
На Выборгском судостроительном заводе на воду спустили траулер «Белое ...
Ученые назвали новые причины возникновения рака
Волочкова перенесла свадьбу с загадочным возлюбленным
Савичева прокомментировала жизнь после ухода от Фадеева
Фанаты считают, что Бузова беременна и ждет ребенка
Продюсер Матвиенко рассказал, почему умирают солисты «Иванушек»