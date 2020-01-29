В Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны «Яков Баляев»

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит».

Церемония спуска прошла в среду, 29 января. Право разбить бутылку шампанского о борт нового тральщика предоставили Полине Баляевой — внучатой племяннице Героя Советского Союза Якова Баляева, в честь которого был назван корабль.

«Яков Баляев» стал четвертым тральщиков проекта 12700 «Александрит», построенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Заложен корабль был в декабре 2017 года.

Заводу предстоит завершить достроечные работы до начала навигации. После корабль начнет серию швартовых испытаний. В большую воду судно по планам выйдет уже весной. На воде будут проведены заводские ходовые испытания.

Ожидается, что заказчику тральщик передадут летом 2020 года. Проект 12700 «Александрит» разработан бюро «Алмаз» для ВМФ России.

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