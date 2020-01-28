В Петербурге начали резку металла для пятого траулера группы «Норебо»

Резка металла на пятый траулер проекта 170701. Фото: ПАО СЗ «Северная верфь»

Резка металла на пятый траулер проекта 170701. Фото: ПАО СЗ «Северная верфь»

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге построят пятый морозильный траулер-процессор проекта 170701. Специалисты начали работы по резке металла.

Заказчиком траулера выступило АО «Альтернатива», входящее в группу «Норебо». Завершить работы и передать ему судно необходимо в 2022 году.

Всего для группы «Норебо» будет построено десять рыбопромысловых траулеров-процессоров проекта 170701. Они предназначены для лова рыбы, её переработки и хранения на судне, сообщает ПАО СЗ «Северная верфь».

На траулерах устанавливают многофункциональную рыбоперерабатывающую фабрику. Оборудование позволяет производить в море замороженную рыбную продукцию, консервы из трески и рыбную муку.

В строительстве для группы «Норебо» на «Северной верфи» также траулеры-процессоры «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков» и «Капитан Брейхман».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Северной верфи» начали резку метала для траулера, заказчиком которого выступает ОАО “Карельские морепродукты” (входит в группу компаний “Норебо”).