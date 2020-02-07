Сколько стоит переезд из «однушки» в «двушку»

В Санкт-Петербурге переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную обойдется в 1,8 млн рублей. Город находится на третьем месте по дороговизне смены квартиры на большую площадь. На первом месте Москва с разницей в цене в 3,2 млн рублей, на втором месте Сочи с разницей стоимости двушки и однушки в два миллиона рублей.

Такие данные приводит сервис «Домофонд», эксперты которого проанализировали разницу в ценах на вторичном рынке между однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Меньше всего разница в стоимости в Архангельске и Смолнеске, где между двушкой и однушкой разница в триста тысяч.

А в среднем по стране переезд из «однушки» в «двушку» обойдется в 585 779 руб. В рейтинге Домофонда всего 78 крупных городов. При анализе учитывали квартиры средней плошади: однушка в 35 м2, двушка в 49,2 м2.