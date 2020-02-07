Пьяная дама напала с ножом на свою гостью в квартире на Культуры

Сотрудники полиции задержали пьяную женщину, которая ножом ударила гостью.

Как стало известно gazeta.spb.ru ,инцидент произошел вечером 6 февраля в доме по проспекту Культуры. Полицейские задержали 42-летнюю женщину, которая ударила ножом знакомую, которая находилась у нее в гостях. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что задержанная женщина ранее была судим пять раз. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия