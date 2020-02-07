На Парашютной иномарка проехала на «красный» и устроила ДТП

На Парашютной иномарка проехала на &#171;красный&#187; и устроила ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 февраля в Приморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на перекрестке Парашютной улицы с улицей Летчика Паршина.

«ДТП, ставшее уже традиционным, кто-то ехал на красный, а кто-то поворачивал на улицу Лётчика Паршина с Парашютной. Вроде без жертв. Благо, удар оказался не сильным», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Машины получили незначительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня днем, 5 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошла массовая авария. Дорогу не поделили трамвай, автобус и две иномарки.

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