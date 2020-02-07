ДТП заблокировало выезд из Мурино

ДТП заблокировало выезд из Мурино
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 февраля на выезде из города Мурино произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, что оба автомобиля съехали в кюветы по обе стороны дороги на Суздальском проспекте. Небольшая пробка образовалась из-за желающих посмотреть на место происшествия.

«ДТП на выезд из города Мурино. Проезду не мешают, но много желающих посмотреть- поэтому пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте»

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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