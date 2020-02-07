Женщина с ножом отобрала телефон у девушки на Уткином проспекте

Женщина с ножом отобрала телефон у девушки на Уткином проспекте
У девушки отобрали смартфон. Фото: pixabay.com

Молодая девушка стала жертвой нападения в Невском районе Петербурга. Малознакомая женщина пригрозила ей ножом и отобрала у неё телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло в парадной дома 13/6 по Уткину проспекту днем 6 февраля. Женщина с ножом подошла к 18-летней девушки и похитила у неё смартфон. Стоимость его составляет 19 тыс. рублей.

Девушка обратилась в полицию и сообщила о нападении. Задержать подозреваемую удалось в этот же день у соседнего дома. Её оказалась 32-летняя жительница Приозерского района.

Телефон возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из домов по проспекту Культуры в Петербурге пьяная женщина напала на свою гостью. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевым ранением.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб парадная разбой смартфон уткин проспект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Казначейской нашли мертвую годовалую девочку
Женщина с ножом отобрала телефон у девушки на Уткином проспекте
В Ленобласти реконструируют парки и скверы ко Дню Победы
ГИБДД в Петербурге устроит охоту на пьяных водителей
ДТП заблокировало выезд из Мурино
Дело об убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой ушло в суд
В Петербурге морозы сменит плюсовая температура
Общественник из Новгорода стал свидетелем по делу о госизмене аспиранта в ...