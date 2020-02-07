На Чайковского легковушка врезалась в «ГАЗель» с молоком

Утром 7 февраля в Центральном районе на улице Чайковского произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона «ГАЗели».

По словам очевидцев, легковушка не успела во время затормозить и влетела в заднюю часть фургона, перевозящего молоко.

«На Чайковского легковушка подлезла под ГАЗель, потому что «с любовью к молоку»», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.