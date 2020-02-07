Дело о гибели двух рабочих при взрыве на Канонерском заводе дошло до суда

Дело о взрыве на Канонерском заводе, в результате которого погибли двое рабочих, передали в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ведущий инженер по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, отвечающий за безопасность работников при производстве работ, дал указание механикам заменить колеса самоходного автопогрузчика и не проконтролировал соблюдение требований техники безопасности, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Напомним, 29 октября прошлого года два человека погибли на Канонерском судостроительном заводе в Петербурге. Инцидент произошел около 9 часов утра. По предварительной информации, из-за избыточного давления в колесе при его ремонте произошел взрыв. В результате двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работала следственного-оперативная группа транспортной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» погиб рабочий, выполнявший электромонтажные работы на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин». Смерть наступила в результате удара током.