В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки пострадали 11 человек

В общей сложности в Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 540 ДТП.

Среди участников ДТП погибших не оказалось, однако травмы получили 11 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленобласти произошло 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине.