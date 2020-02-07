В Тосненском районе со стрельбой задержали пьяного 19-летнего водителя

В ночь на 7 февраля сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали водителя-нарушителя. Инцидент произошел около трех часов ночи на автодороге «Проезд-Подъезд г. Тосно».

Водитель «Шевроле Клан» нарушил правила дорожного движения и проигнорировал просьбу ГИБДД остановиться. Он прибавил скорости и продолжил движение. Сотрудники полиции бросились в погоню.

Во время преследования водитель иномарки продолжил нарушать правила дорожного движения. Тогда полицейские решили применить табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам преследуемой машины, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После чего на проселочной дороге автомобиль был остановлен. В результате стрельбы никто не пострадал.

В иномарке находился 19-летнего жителя Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.