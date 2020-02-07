На Стародеревенской и Ситцевой груженный легковушками автовоз попал в ДТП с автобусом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 7 февраля на Стародеревенской и Ситцевой произошло ДТП с участием автовоза, груженного легковыми автомобилям, и автобуса.

«Автовоз притерся с автобусом на Стародеревенской и Ситцевой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель автовоза не справился с управлением из-за скользкой дороги. Информации о пострадавших не поступало. Участники ДТП ждут на месте пришествия сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.