Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС
Пользователи МТС жалуются на сбои. Фото: unsplash.com

В работе оператора связи МТС произошел сбой. О проблемах сообщили абоненты днем 7 февраля.

Масштабный сбой зафиксирован в районе 13 часов. Перебои наблюдаются в работе мобильной связи и мобильного интернета. Основная жалоба со стороны абонентов — отсутствие подключения к сети.

По данным сайта Downdetector, сбой произошел в европейской части России. Трудности испытывают пользователи из Москвы, Петербурга, Рязани, Смоленска, Тамбова, Воронежа, Курса, Брянска, Тулы, Калуги, Твери и других городов.

В пресс-службе МТС наличие сбоя не подтвердили. Однако допустили наличие сложностей с подключением у части абонентов в Москве длительностью не более минуты.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть работает стабильно», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе МТС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе социальной сети Facebook 29 января произошел сбой. Пользователи жаловались на то, что не могут обновить ленту новостей.

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