В работе Facebook зафиксирован массовый сбой

В ночь на 29 января в работе социальной сети Facebook произошел сбой.

По данным портала Downdetector, большинство пользователей жаловались на то, что не могут обновить ленту новостей, а также на проблемы с авторизацией.

Больше всего жалоб поступило из США, Мексики и Южной Америки. В России особых проблем не наблюдалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурса.