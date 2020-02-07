На пересечении проспектов Ленинского и Героев иномарку вынесло на тротуар после ДТП

От удара одна из машин вылетела на пешеходную зону. Фото: vk.com/spb_today

От удара одна из машин вылетела на пешеходную зону. Фото: vk.com/spb_today

На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не поделили две иномарки. От удара одна из машин вылетела на пешеходную зону.

«Авария на пересечении Ленинского и Героев. Одну машину в результате ДТП вынесло на тротуар», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, машины , попавшие в ДТП, получили сильные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине.