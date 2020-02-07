Генеральный директор «Ленфильма» покинул свой пост

Генеральный директор «Ленфильма» покинул свой пост
Свой пост Пичугин занимал с 2012 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Как заявил Пичугин на своей странице в Facebook он покидает киностудию «с чувством гордости и удовлетворения». Кроме этого, он сообщил, что передаст важные документы новому гендиректору «Ленфильма» Инессе Юрченко — совладельцу и генеральному продюсеру компании «Триикс медиа». Важные документы — это поручения президента России связанные с оздоровлением киностудии и улучшением финансовой ситуации на ней. Совет директоров «Ленфильма» принял решение об освобождения Пичугина еще в декабре прошлого года.

В ноябре союз кинематографистов исключил Пичугина из состава правления. В письме к президенту РФ Владимиру Путину было рассказано о ситуации на «Ленфильме». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя союза кинематографистов Сергея Снежкина.

Ранее предполагалось, что совет директоров выберет нового гендиректора 30 марта. Владимир Мединский, тогда ещё занимавший должность министра культуры, отмечал, что в первую очередь необходимо разобраться с погашением долгов киностудии.

По данным СПАРК, на конец прошлого года задолженность компании по заёмным средствам составляла 1,78 млрд рублей. В октябре Федеральной налоговой службой было заблокировано четыре банковских счёта «Ленфильма». В ноябре банк ВТБ заявил, что окажет помощь в решении финансовых трудностей киностудии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание «Ленфильма» признали объектом культурного наследия.

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