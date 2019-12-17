Здание «Ленфильма» признали объектом культурного наследия

Здание &#171;Ленфильма&#187; признали объектом культурного наследия
Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) признал здание киностудии «Ленфильм» объектом культурного наследия.

Заявку в КГИОП подал действующий директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. Инициативу также поддержал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Во вторник, 17 декабря, стало известно, что комитет одобрил признание дома киностудии значимым историческим объектом.

Напомним, что киностудия «Ленфильм» располагается на Каменноостровском проспекте, 10. Киноцентр занимает большую часть площади здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники старейшей российской киностудии выступили с заявлением в поддержку нынешнего руководителя «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. До этого кинематографисты обратились к Владимиру Путину с просьбой уволить Пичугина с поста директора киностудии.

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