В Петербурге ликвидируется «Невский кондитер»

Компания «ТД «Невский кондитер» объявила о своей ликвидации. Сообщение об этом опубликовано в реестре Федресурса.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — уточняется на портале.

Ликвидация осуществляется в добровольном порядке. Решение единогласно поддержали на внеочередном общем собрании участников ООО «ТД «Невский кондитер» в ноябре 2019 года, следует из протокола встречи.

Тогда же было принято решение о снятии с должности гендиректора Натальи Денисовой. Ликвидатором была назначена Юлия Чумак.

Представители компании решение о ликвидации пока не прокомментировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская кондитерская фабрика «Север-Метрополь» отозвала франшизу у партнера. Под его руководством в городе работали 17 точек.