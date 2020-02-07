В Петербурге ликвидируется «Невский кондитер»

В Петербурге ликвидируется &#171;Невский кондитер&#187;
"Невский кондитер" объявил о ликвидации. Фото: pixabay.com

Компания «ТД «Невский кондитер» объявила о своей ликвидации. Сообщение об этом опубликовано в реестре Федресурса.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — уточняется на портале.

Ликвидация осуществляется в добровольном порядке. Решение единогласно поддержали на внеочередном общем собрании участников ООО «ТД «Невский кондитер» в ноябре 2019 года, следует из протокола встречи.

Тогда же было принято решение о снятии с должности гендиректора Натальи Денисовой. Ликвидатором была назначена Юлия Чумак.

Представители компании решение о ликвидации пока не прокомментировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская кондитерская фабрика «Север-Метрополь» отозвала франшизу у партнера. Под его руководством в городе работали 17 точек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнес ликвидация невский кондитер новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Лукашенко переговорили в Сочи
«Газель» наехала на мужчину в Киришах
Девочку, утонувшую в Лахтинском разливе, до сих пор не могут отыскать
Петербуржцы рассказали о псах, которые страдают из-за уборки снега
На берегу Финского залива спасли трехдневного нерпенка
Китайская компания планирует открыть крематорий в Петербурге
В Петербурге ликвидируется «Невский кондитер»
Разворот на М-11 под Петербургом подешевел до 50 рублей