В Петербурге «Север-Метрополь» отозвал франшизу у 17 кондитерских

Петербургская кондитерская фабрика «Север-Метрополь» отозвала франшизу у партнера. Под его руководством в городе работали 17 точек.

В кондитерские перестали поставлять фирменную продукцию, рассказала в instagram совладелица бизнеса Елена Шевченко.

Отказаться от сотрудничества с предпринимателем «Север-Метрополь» был вынужден из-за ухудшения качества обслуживания и представления товаров. Несмотря на это, точки продолжают работать под брендом «Север-Метрополь». Экс-партнер не снял фирменные вывески.

«В связи с этим, мы вынуждены принудить его к этому через суд. Рассмотрение дела занимает от 3-х и более месяцев, и это вводит наших покупателей в заблуждение», — отметила Елена Шевченко.

Речь идет о точках на улице Белы Куна, 6, Невском проспекте, 78, проспекте Стачек, 88, Садовой улице, 103 и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге распался ресторанный холдинг Food Retail Group.