В Петербурге распался один из крупнейших ресторанных холдингов

Сейчас сетью ресторанов и службы доставки "Две палочки" владеет компания "2 Берега". Фото: pixabay

Сейчас сетью ресторанов и службы доставки "Две палочки" владеет компания "2 Берега". Фото: pixabay

Компания Food Retail Group, считавшаяся одним из крупнейших ресторанных холдингов Северной столицы, распалась на сети с разными владельцами.

Как сообщает РБК, история холдинга началась в 2003 году с ресторанов «Две палочки», которые теперь перешли к конкурентам. Сейчас сетью ресторанов и службы доставки под указанным брендом владеет компания «2 Берега».

Сами работники заведения подтвердили информацию о переходе сети ресторанов у другому владельцу. Также они писали на форумах, где собраны отзывы сотрудников о работе в компаниях, о том, что им постоянно задерживали зарплату.

Владелец компании «2 Берега» отказался давать комментарии по поводу сделки. Обанкротившийся основатель Food Retail Group Михаил Тевелев заявил, что он больше не имеет отношения к компании, а холдинг прекратил свое существование. При этом все активы, входящий в холдинг, продолжают работу. Речь идет о Maza Park, Swissam, «Марчеллис».

В начале 2019 года ресторан «Две палочки» насчитывал 25 заведений, из которых 19 — в Петербурге, а остальные в столице. Сейчас в Петербурге работают 14 ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев поручил рассмотреть изменения в работе общепита.