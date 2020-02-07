Китайская компания планирует открыть крематорий в Петербурге

В Петербурге могут открыть частный крематорий. Инвестировать в него готовы китайская компания Fu Shou Yuan и липецкое ООО «Феникс».

Как рассказали в аппарате вице-губернатора Евгения Елена, возможные инвесторы сами обратились в Петербург и предложили свои услуги.

«Евгений Иванович поставил условие: это будет возможно только в том случае, если их услуги будут для петербуржцев дешевле, чем сейчас», — цитирует пресс-службу вице-губернатора «Росбалт».

Помимо этого, проект крематория должен соответствовать всем требования законодательства и быть реализованным без бюджетных инвестиций.

По данным сайта B2B Поставки, компания Fu shou yuan зарегистрирована в китайской провинции Аньхой и занимается производством кремационных печей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крематорий на Шафировском проспекте в Петербурге планируют капитально отремонтировать.