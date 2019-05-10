Крематорий на Шафировском планируют капитально отремонтировать

Одна лишь разработка проекта обойдётся в 18,8 млн рублей.

Соответствующая информация о поиске подрядчика для проведения капительного ремонта появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работы выступает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги».

Стоит отметить, что ремонт планируют и правда капитальный, поскольку только проект обойдется в более 18 млн рублей. Заявки планируют принимать до 24 мая, а итоге подвести 30 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что расширение кладбища в Сосновом Бору обойдется в 16 млн рублей. Там хотят увеличить кладбище «Воронка», чтобы площадь захоронения составила 8,4 тысячи квадратных метров, говорится на сайте госзакупок.