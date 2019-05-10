Расширение кладбища в Сосновом Бору обойдется в 16 млн рублей

Кладбище должны будут расширить за 4 месяца. Фото: Pixabay
Кладбище должны будут расширить за 4 месяца. Фото: Pixabay

Сейчас власти ищут подрядчика, который возьмется за работу.

Об этом стало известно девятого мая. В Сосновом Бору хотят увеличить кладбище «Воронка», чтобы площадь захоронения составила 8,4 тысячи квадратных метров, говорится на сайте госзакупок. Сейчас власти Ленинградской области проводят конкурс, в рамках которого выберут компанию, способную провести ряд работ для расширения кладбища. Прежде всего нужно осушить почву, снять грунт и засыпать его песком. Обладатель контракта также должен будет позаботиться о дорожках для пешеходов и путях для автомобилей. На то, чтобы справиться с задачей, у компании будет четыре месяца.

Максимальная сумма, которую готовы заплатить, — 16 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 24 мая, так что победитель станет известен в ближайшее время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Ленобласти проведут конкурс на формирование кадрового резерва.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кладбище конкурс сосновый бор
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