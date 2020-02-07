Петербуржцы рассказали о псах, которые страдают из-за уборки снега

Соль, используемую при расчистке города, разъедает животным лапы.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Люди пишут, что рецепт уборки от комблага, возглавляемый Сергеем Малининым, оставляет желать лучшего. Сейчас улицы города покрывают солью.

«На днях выпало полтора сантиметра снега, на него вывалили полтора сантиметра соли. Комитет по благоустройству, похоже, решил все деньги за одну ночь «освоить»?»,

— возмущается автор поста.

При этом чиновники по какой-то причине отказались от практики рассыпания по тротуарам гранитной крошки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что территорию у домов Пушкинского района не очистили от снега и льда. Так, в Пушкине и Шушарах на 13 адресах допущено образование наледи на крышах, территория не очищена от снега и не проведена противогололедная обработка.