Территорию у домов Пушкинского района не очистили от снега и льда

Прокуратура проверила, как ведется зимняя уборка в Пушкинском районе. Нарушения найдены на 13 придомовых территориях и по четырем адресам улично-дорожной сети.

Выяснилось, что управляющие организации не в полной мере выполнили обязанности по организации благоустройства и содержанию придомовых территорий, сообщает прокуратура Петербурга.

Так, в Пушкине и Шушарах на 13 адресах допущено образование наледи на крышах, территория не очищена от снега и не проведена противогололедная обработка. Ответственность за данные участки лежит на ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» .

Нарушения также найдены в работе АО «Автодор». Организация не до конца провела уборку по четырем адресам и не приняла необходимые меры по борьбе с гололедом.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с улиц Петербурга за ночь вывезли около 1 тыс. 400 кубометров снега.