С улиц Петербурга за ночь вывезли около 1400 «кубов» снега

В ночь на 6 февраля с улиц Петербурга вывезли около 1 тыс. 400 кубометров снега. Уборку усложнили температурные перепады.

В очистке улиц от последствий снегопада были задействованы более 1 тыс. единиц техники и 300 специалистов ручного труда. Утром их количество было увеличено до тысячи, сообщает комитет по благоустройству.

«Ночная ситуация с уборкой снега была осложнена тем, что температура постоянно балансировала около ноля, переходя из минуса в плюс и обратно», — уточнили в ведомстве.

До начала обильного снегопада вечером и ночью улицы обработали солевым раствором. Применялся он на опасных участках: спусках, подъемах, перекрестках, пешеходных переходах, подъездах к мостам и в сильно продуваемых зонах. Дороги и тротуары были обработаны пескосоляной смесью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти за сутки очистили от снега 8 тыс. км дорог.