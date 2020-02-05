Дорожники Ленобласти за сутки очистили от снега 8 тыс. км дорог

Дорожники Ленобласти за сутки очистили от снега 8 тыс. км дорог
Спецтехника. Фото: пресс-служба дорожного комитета

В Ленинградской области дорожные службы за сутки очистили от снега и наледи восемь тысяч километров региональных дорог. На это ушло 58 тонн соли.

Глава регионального дорожного комитета Денис Седов рассказал, что районные дорожные ремонтно-строительные управления работают в усиленном режиме. На дорогах круглосуточно присутствуют более 400 единиц специальной техники и трудятся более 600 рабочих.

Согласно прогнозам метеостанций, в ближайшие три дня ночной мороз будет достигать отметки до -18 градусов. Также возможны длительные снегопады. Самый сильный мороз ожидается на востоке Ленобласти.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы.

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Дорожники Ленобласти за сутки очистили от снега 8 тыс. км дорог
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