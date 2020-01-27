Дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы

Дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы
Сотрудники дорожных служб обрабатывают спуски, подъемы, мосты, тоннели и особо продуваемые участки дорог. Фото: Baltphoto

С понедельника, 27 января, сотрудники дорожных предприятий Северной столицы перешли на работу в особом режиме.

Причиной стала перемена погоды — похолодание, снег и гололедица. Об изменении режима работы в День снятия блокады Ленинграда сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Сегодня на улицы Петербурга выйдут более тысячи дворников и почти семьсот единиц техники.

На значимых локациях памятного дня — Пискаревском кладбище и Дворцовой площади, — дежурят 19 дворников и 18 машин и 16 человек и 19 единиц спецтехники соответственно. Отметим, что в течение суток в городе на Неве выпало более 2,5 см осадков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградскую область пришло резкое похолодание. В течение понедельника, по прогнозам синоптиков, температура может опуститься до -17 градусов.

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