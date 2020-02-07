Девочку, утонувшую в Лахтинском разливе, до сих пор не могут отыскать

Девочку, утонувшую в Лахтинском разливе, до сих пор не могут отыскать
Девочка провалилась под лед и утонула. Фото: pixabay

В процессе задействовали все возможные способы.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщают сотрудники спецслужб. К поискам тела 14-летней девочке, которая могла утонуть в четверг, подключили не только водолазов, но также беспилотник и судно на воздушной подушке. По предварительным данным, подросток провалилась под лед Лахтинского разлива. Специалисты не собираются останавливаться и продолжают поиски. Пока что никаких подробностей инцидента не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали об утонувшей женщине в Вырице. Очевидцы рассказали, что женщина гуляла вдоль набережной, когда вдруг оступилась и угодила в холодную воду. Она так и не смогла выбраться на сушу.

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лахтинский разлив утонул
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