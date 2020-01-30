Очевидцы рассказали об утонувшей женщине в Вырице

Местная жительница оступилась и скатилась в воду.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем сообщает издание 47news, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Вырице недалеко от ткацкой фабрики. Очевидцы рассказали, что женщина гуляла вдоль набережной, когда вдруг оступилась и угодила в холодную воду. Она так и не смогла выбраться на сушу. Ее тело уже извлекли из воды – утонувшей оказалась 53-летняя женщина. Пока что подробности инцидента уточняются.

«Берег там крутой, видимо, она оступилась, кубарем полетела вниз и оказалась в воде. На реке у нас льда нет, а течение сильное. Ее начало сносить в сторону деревни Мины»,

— поделились свидетели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели достали из-подо льда озера в Кавголово тело утонувшего лыжника. Все произошло в деревне Кавголово. Вещи покойного обнаружили в небольшой полыньи в 25 метрах от берега.