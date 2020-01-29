Спасатели достали из подо льда озера в Кавголово тело утонувшего лыжника

Спасатели достали из подо льда озера в Кавголово тело утонувшего лыжника
Мужчину достали из подо льда. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели достали из-под льда озера тело мёртвого мужчины. Перед погружением он катался на лыжах.

Все произошло в деревне Кавголово. Вещи покойного обнаружили в небольшой полыньи в 25 метрах от берега.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 января в отдел полиции обратилась жена 51-летнего мужчины. Она рассказала, что супруг на протяжении нескольких часов не выходил на связь. После этого началась поисково-спасательная операция, в которой было задействовано четыре человека и одна единица техники.

Спасатели нырнули в озеро в гидрокостюмах, нашли тело погибшего и передали его полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у ж/д станции «Белоостров» электромеханик поймал злоумышленника, пытавшегося угнать его машину.

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