«Газель» наехала на мужчину в Киришах

&#171;Газель&#187; наехала на мужчину в Киришах
Мужчину госпитализировали. Фото: pixabay.com

Пешеход переходил дорогу по «зебре», когда с ног его сбил автомобиль.

Все случилось сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Авария произошла на улице Ленинградской в Киришах. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехал фургон «ГАЗ». Пострадавшего госпитализировали, но не уточняется, в каком состоянии. Им оказался 29-летний местный житель.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, кто стал виновником аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении проспектов Ленинского и Героев иномарку вынесло на тротуар после ДТП. По словам очевидцев, проезжую часть не поделили две иномарки. От удара одна из машин вылетела на пешеходную зону.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кириши
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Лукашенко переговорили в Сочи
«Газель» наехала на мужчину в Киришах
Девочку, утонувшую в Лахтинском разливе, до сих пор не могут отыскать
Петербуржцы рассказали о псах, которые страдают из-за уборки снега
На берегу Финского залива спасли трехдневного нерпенка
Китайская компания планирует открыть крематорий в Петербурге
В Петербурге ликвидируется «Невский кондитер»
Разворот на М-11 под Петербургом подешевел до 50 рублей