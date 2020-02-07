«Газель» наехала на мужчину в Киришах

Пешеход переходил дорогу по «зебре», когда с ног его сбил автомобиль.

Все случилось сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Авария произошла на улице Ленинградской в Киришах. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехал фургон «ГАЗ». Пострадавшего госпитализировали, но не уточняется, в каком состоянии. Им оказался 29-летний местный житель.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, кто стал виновником аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении проспектов Ленинского и Героев иномарку вынесло на тротуар после ДТП. По словам очевидцев, проезжую часть не поделили две иномарки. От удара одна из машин вылетела на пешеходную зону.