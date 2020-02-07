Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщается на сайте телеканала RTVI. Редакция отмечает, что у них выходит программа «Док Ток» с форматом, который анонсировал Первый канал. Шоу под названием «Док-Ток» должна вести Ксения Собчак и Александр Гордон. В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.

В сообщении телеканала сказано, что «Первый не был первым» и что федеральный канал украл у них формат.

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Махалов пошутил над Собчак «затопившей» его квартиру. Телеведущий снял свой ответ на ролик коллеги, которая собирается работать на Первом канале.