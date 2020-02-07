В Петербурге появятся два новых предприятия

Земельные участки достались двум компаниям на инвестиционных условиях.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает городской комитет имущественных отношений. В Санкт-Петербурге в скором времени построят два предприятия. Один из них появится в Невском районе – за возведение объекта возьмется АО «ПСБ-ГЭМ-Хлдьц». Компания специализируется на лесозаготовках и выпуске продукции деревообработки. В год за пользование землей ей предстоит платить по 3,7 миллиона рублей.

Другой участок застроит ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в Красногвардейском районе. За аренду в год придется заплатить 1,5 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты поддержали запрет Макарова о застройке Петровской косы. Макаров предлагает внести территорию сквера и Речного яхт-клуба на Петровской косе в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Статус этот налагает запрет на любое строительство.