Депутаты поддержали запрет Макарова о застройке Петровской косы

Законодательное собрание Петербурга поддержало законопроект, запрещающий строительство на участке Петровской косы. С инициативой выступил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Законопроект рассмотрели на заседании Заксобрания в Мариинском дворце 29 января. В поддержку инициативы проголосовали 46 человек.

Макаров предлагает внести территорию сквера и Речного яхт-клуба на Петровской косе в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Статус этот налагает запрет на любое строительство.

«Если мы не вмешаемся, Петровская коса не будет местом отдыха», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.

Он добавил, что на месте парковой зоны могут возвести коммерческую недвижимость, что в том числе противоречит интересам жителей Петроградской стороны.

Ранее сообщалось, что статус ЗНОП ставит под угрозу анонсированный ранее проект частичного редевелопмента Петровской косы.