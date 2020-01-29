Депутаты поддержали запрет Макарова о застройке Петровской косы

Депутаты поддержали запрет Макарова о застройке Петровской косы
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Законодательное собрание Петербурга поддержало законопроект, запрещающий строительство на участке Петровской косы. С инициативой выступил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Законопроект рассмотрели на заседании Заксобрания в Мариинском дворце 29 января. В поддержку инициативы проголосовали 46 человек.

Макаров предлагает внести территорию сквера и Речного яхт-клуба на Петровской косе в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Статус этот налагает запрет на любое строительство.

«Если мы не вмешаемся, Петровская коса не будет местом отдыха», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.

Он добавил, что на месте парковой зоны могут возвести коммерческую недвижимость, что в том числе противоречит интересам жителей Петроградской стороны.

Ранее сообщалось, что статус ЗНОП ставит под угрозу анонсированный ранее проект частичного редевелопмента Петровской косы.

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