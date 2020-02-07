Тело подростка достали из акватории Лахтинского разлива

Из воды труп удалось найти в девять часов вечера.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Тело 14-летней школьницы удалось найти и достать из акватории Лахтинского разлива.

Напоминаем, что подросток провалилась под воду еще в четверг. Девочка гуляла по льду вместе с другом – парень смог выбраться на сушу. Его госпитализировали с сильным переохлаждением, мальчик находится в реанимации под наблюдением врачей. Тело утонувшей петербурженки искали почти сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в заброшенном доме в Ломоносове найден труп мужчины с объеденной головой. Правоохранители не нашли документов погибшего, личность его пока не установлена. Тело направлено в морг для установления причин смерти.