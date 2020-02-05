В заброшенном доме в Ломоносове найден труп мужчины с объеденной головой

В Ломоносове был обнаружен труп мужчины. Тело с гнилостными изменениями нашли в заброшенном здании.

Обо всем стало известно во вторник, 4 февраля. В отдел полиции обратилась прохожая. Она рассказала, что увидела труп в доме №1 на улице Красного Флота.

Как сообщили gazeta.spb.ru, тело погибшего лежало на втором этаже деревянного дома, расположенном напротив магазина «Пятерочка». Голова трупа объедена. Возраст — на вид 40-50 лет.

Правоохранители не нашли документов погибшего, личность его пока не установлена. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что одна из петербургских поликлиник находится под особым контролем прокуратуры. В результате проверки выяснилось, что пациент ожидал приема более месяца.