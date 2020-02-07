Петербургская блогерша пожаловалась на избиение ребенка

Девушка заявила об инциденте в полицию, но дело не продвинулось.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем блогерша рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала, что услышала, как в соседней квартире плакал ребенок. Его били, а малыш просил перестать. Студентка не осталась равнодушной и позвонила в полицию. Она уверяет, что ее звонок не восприняли всерьез.

«Женщина по-хамски сказала, что «полиция вправе не проверять анонимные заявления. Всего хорошего» и сразу же бросила трубку»,

— заявила девушка.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что им поступал звонок, но пока нет никаких оснований доверять информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за смертельное избиение отца. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее 35 ударов по телу различными предметами, в том числе, ножом, молотком, отверткой.