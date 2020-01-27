Петербуржец предстанет перед судом за смертельное избиение отца

Дело было направлено в Красногвардейский районный суд . Фото: pixabay

Дело было направлено в Красногвардейский районный суд . Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении убийства.

Трагедия произошла в августе прошлого года. По версии следствия, в квартире у обвиняемого произошел конфликт с его отцом. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее 35 ударов по телу различными предметами, в том числе, ножом, молотком, отверткой.

Как сообщили в прокуратуре города, полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.

Дело было направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

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