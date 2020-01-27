Из озера Тростниковое спасатели достали труп рыбака, погибшего подо льдом

Из озера Тростниковое спасатели достали труп рыбака, погибшего подо льдом
Мужчина провалился под лед. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти спасатели вытащили из озера Тростниковое труп мужчины, отправившегося на рыбалку.

Обо всем стало известно 20 января. В отдел полиции обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 35-летний супруг 18 января вместе с приятелем отправился на рыбалку на базу отдыха «Мыс Черемуховый». С того дня мужчина больше не выходил на связь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина также добавила, что 19 января ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее супруг утонул, провалившись под лёд.

В субботу, 25 января, в полицию поступило сообщение от спасателей МЧС о том, что в ходе поисковых работ из озера извлечен труп пропавшего мужчины. Он находился в 100 метрах от берега на глубине двух метров.

На теле погибшего отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

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Из озера Тростниковое спасатели достали труп рыбака, погибшего подо льдом